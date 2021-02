World Nutella Day, l'Italia emette la moneta in argento da 5 euro

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha emesso la moneta in occasione del World Nutella Day, lanciato nel 2007 da una blogger americana, Sara Rosso, che aveva scoperto la crema spalmabile durante un suo soggiorno in Italia.

La moneta è stata coniata dalla Zecca dello Stato all’interno della serie “Eccellenze italiane” per celebrare un prodotto storico espressione dell’eccellenza industriale in Italia e nel mondo.

“Attraverso l’arte dell’incisione, che si avvale di innovative tecnologie di conio, si è voluto rendere omaggio alle icone dell’industria italiana, divenute nel tempo vero e proprio patrimonio culturale, spesso celebrate anche nella fotografia, nel cinema e nella musica”.

Sul dritto della moneta creata dall’artista Annalisa Masini, è rappresentato al centro un tradizionale vasetto di Nutella, nel giro la scritta “Repubblica Italiana”. Sul rovescio al centro, è incisa la riproduzione del più grande stabilimento italiano del Gruppo Ferrero: lo stabilimento di Alba, in provincia di Cuneo, dove l’azienda fu fondata negli anni Quaranta. A sinistra, il nome dell’autrice; a destra, l’anno di emissione “2021”; nell’esergo, lo spazio sotto il disegno principale, il valore “5 euro” e una “R”, identificativo della Zecca di Roma.

La moneta è stata realizzata in tre versioni, bianca, rossa e verde.

World Nutella Day lanciato nel 2007

Il World Nutella Day venne lanciato il 5 febbraio 2007 da Sara Rosso, blogger americana che aveva conosciuto la crema spalmabile durante un suo soggiorno in Italia negli anni '90 per motivi di studio. "Ho pensato che sarebbe stato bello avere una giornata in cui poter mangiare e cucinare con la Nutella senza vergogna. Una sorta di incontro delle menti Nutella, o un incontro NAA: Nutella Addicts Anonymous", spiegò due anni dopo al Los Angeles Times.

Da 14 anni il 5 febbraio gli amanti della Nutella condividono sui social media immagini, idee e ricette per festeggiare un prodotto apprezzato in tutto il mondo.

Nel 2015 la blogger americana ha ceduto la gestione dell’evento alla Ferrero "per aiutarlo a crescere negli anni", si legge sul sito www.nutelladay.com.