Ursula von der Leyen: Bene Draghi, ora sul Recovery Plan l’Italia lavori senza sosta

La presidente della Commissione europea ritiene che l'incarico a Mario Draghi di formare un nuovo governo è "un affare italiano", ma rimarca "il ruolo straordinario" che ha svolto alla Banca centrale europea. Quindi invita a "lavorare senza sosta" per definire il Piano di ripresa e resilienza da 209 miliardi di euro:

"Alt. Si tratta di un affare italiano. E come sapete abbiamo una regola d’oro: non commentiamo mai le questioni politiche interne. Posso solo dire che Draghi alla Bce ha svolto un ruolo straordinario e di questo ne sono tutti consapevoli. Non solo in Italia", ha detto von der Leyen nel corso di un’intervista rilasciata a diversi media europei, tra cui La Stampa.

Interpellata su quale possa essere l'impatto sul Recovery Plan del cambio di guardia a Palazzo Chigi, von der Leyen ha sottolineato l'importanza di “lavorare senza sosta”.

“Da settimane, per non dire mesi, lavoriamo con le autorità italiane e con le parti interessate per sviluppare i dettagli della bozza. E il lavoro è ancora in corso. Lo dico per sottolineare quanto dettagliato sia questo lavoro, visto che si tratta di un ammontare enorme di fondi da spendere in un periodo di tempo relativamente limitato, in pochi anni. Dobbiamo andare in profondità nei dettagli, definendo obiettivi e tabella di marcia. Per questo siamo pronti e impegnati con l’amministrazione italiana per lavorare senza sosta e andare avanti perché il tempo è prezioso e non vediamo l’ora di vedere come sarà formato il nuovo governo”.

"Mix di riforme e investimenti nel Recovery plan"

modifiche al piano

decisione del nuovo governo

Interpellata su possibilida parte del nuovo governo italiano, la presidente ha risposto: “Questa sarà una. Ma la cornice del piano è chiara perché è stata concordata da Consiglio e Parlamento sulla base della proposta della Commissione”.

Von der Leyen ha quindi ricordato che “serve un mix di riforme e investimenti legati al semestre europeo che rispetti il Green Deal, al quale va destinato il 37% delle risorse. Il 20% deve andare alla digitalizzazione e poi c’è la parte relativa alla resilienza che rappresenta un pilastro importante. Si tratta di obiettivi comuni, condivisi da tutti gli Stati con il Parlamento: contiamo che ci sia continuità nell’attenersi a questi princìpi”.

Il Recovery plan italiano

Il governo uscente di Giuseppe Conte aveva approvato il Piano nazionale di ripresa e resilienza da 209 miliardi di euro lo scorso 13 gennaio, inviandolo quindi in parlamento e avviando il confronto con le parti sociali.