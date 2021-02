Pesaro, sequestrato poliambulatorio per falsi tamponi molecolari

Sequestrato dai carabinieri il poliambulatorio Igea policlinica in strada nazionale Adriatica 37 a Pesaro, dove sono state riscontrate irregolarità.

Un'infermiera cinquantenne, rappresentante legale del polimabulatorio, è sotto accusa con l'ipotesi di reato di truffa aggravata ed esercizio abusivo di professione. Quest'ultima infatti firmava i referti dei tamponi come se fosse un medico o un biologo.

Stando alle prime risultanze dell'inchiesta, delegava al paziente l'onere di chiamare il suo medico curante o l'Asur in caso di positività. La struttura non era stata autorizzata dall'Area vasta 1 a processare i tamponi, alcuni dei quali erano stati classificati di tipo molecolare al costo di 70-80 euro. Di fatto si trattava di tamponi rapidi, perché nessuno dei tamponi effettuati era arrivato poi ai laboratori di analisi.

La struttura è stata posta sotto sequestro. In seguito Asur area vasta 1 ha fatto un appello ai genitori dei ragazzi della scuola media don Gaudiano, dove risultano esserci tre classi in quarantena per casi di studenti positivi, alcuni dei quali si erano sottoposti ai test all'Igea policlinica, di contattare il servizio sanitario per effettuare nuovi tamponi e tracciare i positivi.

L'appello è esteso a tutti coloro che negli ultimi 20 giorni hanno effettuato il tampone ad Igea policlinica.

In precedenza a Parma i Carabinieri del Nas hanno denunciato un erborista cinese per vendita di farmaci definiti "anti-Covid" e ha posto sotto sequestro medicinali per un valore di 12mila euro.