Telefonia, problemi alla rete Wind/Tre: in tutta Italia impossibile chiamare o ricevere telefonate

Oggi sono stati riscontrati problemi con la rete telefonica Wind/Tre che sembrano coinvolgere maggiormente il primo dei due operatori nazionali di telefonia mobile.

Migliaia di utenti non riescono a chiamare o ricevere telefonate, o che riscontrano problemi con la connessione dati. La problematica non risulta uguale per tutti, ma il maggior disservizio riscontrato è quello di non riuscire a ricevere telefonate.

Anche gli utenti degli altri operatori telefonici come Tim, Poste Mobile, Iliad e Vodafone non sono stati in grado di effettuare chiamate nei confronti di Wind. Al momento l’azienda non si è ancora espressa sulla problematica.

© Foto : Downdetector.it Wind, le segnalazioni di interruzione nelle ultime 24 ore

Sui social network numerosi utenti hanno segnalato il problema, tanto che è tuttora in tendenza su Twitter Italia l'hashtag #Winddown.

@WindTreOfficial non funziona l'app clienti, internet non funziona!! Si interrompe la connessione, lentissima. #winddown — Fab (@ladyhari) February 3, 2021

@WindTreOfficial confermate problemi alla linea telefonica? Non si riesce a chiamare o ricevere! #winddown — Agnese Cossa (@agnetta_80) February 3, 2021

​In precedenza, agli inizi di gennaio, anche l'operatore telefonico Tim aveva avuto dei problemi con la rete telefonica che avevano causato disservizi per numerose ore in diverse zone d'Italia.