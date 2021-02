Covid in Italia, poco più di 13mila contagi nelle ultime 24 ore

Oggi l'Italia registra un aumento di 13.189 casi Covid, cifra che porta il totale di casi dall'inizio della pandemia a 2.583.790.

Nell'ultimo giorno sono state registrate 476 vittime, mentre il totale dei decessi sale a 89.820.

La crescita del numero di persone che sono guarite dalla malattia è stata nelle ultime 24 ore di 15.749 unità, cifra che porta il totale dei guariti a 2.059.248. Secondo l'ultimissimo aggiornamento il numero di vaccinati in Italia è salito a 2.166.053.

Il numero di pazienti attualmente positivi al Coronavirus registrati oggi sono 434.722, con un nuovo calo di 3.043 rispetto alla giornata precedente. Nella giornata di oggi sono stati effettuati 279.307 tamponi. Il tasso di positività cala al 4,7% (+0,8% rispetto a ieri).

Il Ministero della Salute ha registrato, rispetto a ieri, un calo di 69 unità nelle terapie intensive e di 246 unità tra i ricoveri in ospedale. Al momento, degli attualmente positivi, 412.506 si trovano in isolamento domiciliare perché asintomatici o con sintomi lievi, 20.071 sono ricoverati in ospedale e 2.145 sono attualmente in terapia intensiva (133 gli ingressi giornalieri).