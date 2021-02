Il Quirinale ufficializza: "Mario Draghi presidente incaricato"

Il presidente della Repubblica ufficializza il conferimento dell'incarico al professor Mario Draghi, già governatore della Banca d'Italia e della BCE, che accetta ma con riserva.

"La consapevolezza dell'emergenza richiede risposte all'altezza della situazione ed è con questa speranza che rispondo positivamente all'appello del presidente della Repubblica", queste le parole con cui Mario Draghi ha comunicato la volontà di accettare l'incarico di presidente del Consiglio.

Nella sua breve dichiarazione, il professore ha ringraziato il presidente della Repubblica per la fiducia accordata con l'incarico conferitogli per la formazione del nuovo governo. Draghi ha sottolineato che l'Italia sta attraversando un momento difficile, per la drammatica crisi sanitaria con i suoi gravi effetti sulla vita delle persone, sull'economia e sulla società.

Saranno quattro le sfide con cui il governo Draghi dovrà confrontarsi:

vincere la pandemia,

completare la campagna vaccinale,

offrire risposte ai problemi quotidiani dei cittadini,

rilanciare il Paese.

Nel raggiungimento di questi obiettivi l'Italia potrà fare affidamento sui fondi dell'Europa, con i quali sarà possibile rivolgere "uno sguardo attento al futuro delle nuove generazioni e al rafforzamento della coesione sociale".

Il neo presidente incaricato di quello che sarà un governo tecnico e non politico, mette in rilievo il grande rispetto per il parlamento, che rappresenta la sovranità popolare, e pone al centro il confronto con i partiti e le forze sociali.

"Sono fiducioso che dal confronto con i partiti e dal dialogo con le forze sociali emerga unità e con essa la possibilità di dare una risposta positiva all'appello del presidente della Repubblica".

La riserva sull'incarico verrà sciolta al termine delle consultazioni.