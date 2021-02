Cannabis terapeutica per la prima volta in ospedale pubblico siciliano

Pochi giorni fa l'ospedale "Piemonte" di Messina ha ricevuto per la prima volta cannabis destinata all'uso terapeutico: complessivamente sono stati consegnati 45 grammi di infiorescenze, equivalenti a 90 capsule, si legge in un articolo dell'agenzia AGI. La pianta medicinale sarà data ad una donna di Messina, Loredana Gullotta, affetta da sclerosi multipla. La cannabis le è stata prescritta nell'ambito della terapia del dolore.

Da notare che è il primo caso di applicazione del decreto sulla cannabis terapeutica firmato un anno fa dall'assessore alla Salute Ruggero Razza, che prevede l'utilizzo nella terapia del dolore a carico del Servizio sanitario regionale.

Soddisfatta la paziente, che condivide la sua esperienza con la cannabis terapeutica e le difficoltà incontrate per ottenerla.

"Per scopo terapeutico ho ricevuto la prima prescrizione nel 2017 che ho pagato a 53 euro per un grammo e mezzo, dopo di che non ne ho più trovata e non la potevo cercare a quel prezzo così mi appoggiavo anche al mercato nero, è stato un calvario", dichiara all'AGI, aggiungendo di essere "felicissima quando mi hanno chiamato dall'ospedale, del resto avevo telefonato chiedendo di avviare la prescrizione alla farmacia convenzionata, il mio medico si è attivato, si è informato, mi ha fatto avere 45 grammi di Bedrocan.

L'utilizzo dei derivati della cannabis è concesso per la terapia del dolore cronico, per il controllo di nausea e vomito da chemioterapici e per la cachessia e l'anoressia causate da tumori o Aids.