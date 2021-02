Bollettino di oggi: 7.925 contagiati, 329 morti e 13.975 guariti

Dall'inizio dell'epidemia si sono verificati 2.560.957 casi di Covid. Al momento sono 1.991.701 le persone che sono state vaccinate.

Nell'ultimo giorno a 13.975 persone è stata confermata la guarigione dall'infezione del coronavirus, dato in calo rispetto a ieri. Complessivamente il numero dei guariti si consolida oltre 2milioni, fermandosi a 2.024.523.

Oggi i decessi per Covid sono stati 329, 92 in più di ventiquattro ore fa. Dall'inizio della crisi epidemica in Italia sono morte per coronavirus 88.845 persone.

Al momento i positivi al coronavirus nel Paese sono 447.589, 6.379 in meno dell'ultimo giorno. Tra questi gli asintomatici o le persone con sintomi lievi in autoisolamento sono 425.077, pari a circa il 95% del totale, i ricoverati con sintomi sono invece 20.260, 164 in più di ieri, mentre i pazienti in gravi condizioni nelle terapie intensive sono 2.252, in aumento di 37 rispetto al giorno prima.

Tra i 7.925 nuovi casi rilevati oggi, solo Lombardia ed Emilia-Romagna ne hanno sopra mille, rispettivamente 1.093 e 1.051. Valle d'Aosta, Basilicata, Provincia autonomia di Trento e Molise hanno meno di cento nuovi contagi, rispettivamente 3, 13, 53 e 54.

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati eseguiti 142.419 tamponi, in calo di oltre 70mila rispetto a ieri. Il tasso di positività, pur rimanendo basso al 5,6%, registra una leggera crescita di 0,3 punti percentuali.