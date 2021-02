Moria di delfini in Toscana, si indaga per trovare le cause

Moria di delfini in Toscana, anche la Regione Toscana investiga per capire una così alta mortalità dei delfini. Il maggior numero di spiaggiamenti si è verificato presso l'Isola d'Elba.

In Toscana sono morti 16 delfini in tre mesi e in un periodo in cui la mobilità navale diportista è ridotta anche a causa della pandemia, cosa quindi sta causando la morte di un numero così elevato di delfini?

Se lo sono domandati anche gli specialisti dell’Osservatorio per la biodiversità della Regione Toscana e lo stesso presidente regionale Eugenio Giani, chiede che si analizzino le cause.

“La Toscana è il cuore del Santuario dei cetacei "Pelagos". Con la rete dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità della Regione Toscana stiamo monitorando le cause della moria di delfini che si spiaggiano sulle nostre coste, 16 negli ultimi tre mesi. Essere toscani significa anche tutelare la natura e il mare”, ha scritto sulla sua pagina Facebook il presidente Regione Toscana Giani.

Gli spiaggiamenti maggiori si sono verificati all’Isola d’Elba, dove sulle spiagge sono stati ritrovati ben 8 delfini sul totale dei 16 esemplari spiaggiatisi in questi ultimi tre mesi lungo le coste della Toscana.