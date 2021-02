Alto Adige, in 200 partecipano a un party in montagna: intervengono i carabinieri

Festa in alta montagna in Alto Adige, 200 giovani identificati dai carabinieri in un locale che avrebbe potuto contenerne soltanto 80. Delicata ora la posizione del gestore.

Selva di Val Gardena, Alto Adige, le feste sono vietate ma in 200 partecipano a una festa in un pub che da capienza poteva contenere soltanto 80 persone.

Il party, organizzato in alta montagna, è stato scoperto dai carabinieri della Compagnia di Ortisei che hanno identificato 155 persone, quasi tutti maggiorenni poco più che ventenni, per aver trasgredito alle norme per il contenimento della malattia Covid-19. In due, invece, sono stati denunciati per non aver fornito le loro generalità, altri tre sono stati sanzionati perché in stato di ubriachezza e uno dei partecipanti è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Il titolare dell’attività che ha consentito la festa è ora in una posizione difficile. Per ora è stato sanzionato per il mancato rispetto delle norme anticontagio, come l’apertura oltre l’orario consentito, l’organizzazione di una festa non consentita, il mancato rispetto del distanziamento.

Oltre a ciò si aggiunge che anche in tempi normali il suo locale una festa con 200 persone non avrebbe potuta organizzarla, essendo il locale autorizzato a contenere un massimo di 80 persone per ragioni di sicurezza. La posizione del gestore è quindi ora al vaglio dell’autorità amministrativa e il rischio è che possa perdere la licenza.

Alcuni giovani, per sfuggire ai controlli dei militari dell’Arma, hanno lasciato per terra degli stupefacenti, tra cui marijuana sequestrata dalle autorità.