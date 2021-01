Sanremo, Fedez e Francesca Michielin restano in gara

Nonostante il Codacons avesse chiesto di escludere “con effetto immediato” Fedez e Francesca Michielin per aver 'spoilerato' su Instagram di un estratto del brano 'Chiamami per nome', l'Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021 hanno deciso di non prendere alcun provvedimento in merito.