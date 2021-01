Bollettino di oggi: 11.252 contagi, 237 morti e 20.396 guariti

Per quanto riguarda la campagna vaccinale fino ad ora sono state somministrate 1.934.633 dosi di vaccino e sono state vaccinate 594.826 persone con la doppia dose.

Complessivamente dall'inizio della pandemia nel Paese sono stati registrati 2.553.032 casi di Covid-19 e sono 11.252.

Nell'ultimo giorno a 20.396 persone è stata confermata la guarigione dal Covid. Complessivamente il numero dei guariti sale quindi a 2.010.548.

Oggi i decessi per Covid sono stati 237, ovvero 184 in meno rispetto ad un giorno fa. Le vittime di coronavirus dall'inizio dell'epidemia nel Paese raggiungono quota 88.516.

Le persone attualmente positive sono 453.968, in diminuzione di 9.384 rispetto ai dati di ieri. Di queste gli asintomatici o le persone con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare sono 431.657, i malati con sintomi ricoverati in ospedale sono 20.096, in calo ulteriore nelle ultime ventiquattro ore, mentre i pazienti in gravi condizioni nelle terapie intensive sono 2.215, 2 in meno di ieri. Ma gli ingressi del giorno sono stati 97.

Tra i nuovi 11.252 contagi, la Lombardia si conferma la regione che ne ha di più con 1.438, seguita dalla Campania con 1401 casi dall'Emilia-Romagna con 1.277 casi. La Puglia torna sopra i mille casi (1069). Nelle altre regioni i nuovi contagi giornalieri sono a tre cifre, ad eccezione di Valle d'Aosta, Basilicata e Molise che hanno registrato rispettivamente 16, 29 e 93 nuovi casi.

Oggi sono stati eseguiti 213.364 tamponi, e il tasso di positività registrato è stato pari al 5,27%, in aumento del +0,9% rispetto ai dati rilevati ieri.