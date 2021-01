Blocco voli dal Brasile prorogato, ministro Speranza firma l’ordinanza

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha prorogato l’ordinanza con cui vieta l’ingresso in Italia dei viaggiatori provenienti dal Brasile. Lo scrive in un breve comunicato affidato ai social.

Resta in vigore “il blocco dei voli in partenza dal Brasile e il divieto di ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Manteniamo l’approccio della massima prudenza mentre i nostri scienziati continuano a studiare le varianti Covid.”

Il blocco era stato imposto appena lo scorso 16 gennaio con effetto immediato, dopo che dal Brasile si era diffusa la notizia di una variante del Coronavirus.

Anche la Germania vorrebbe fermare i voli provenienti dal Brasile, dal Sudafrica e addirittura dal Portogallo, oltre che dal Regno Unito.

Gli italiani bloccati in Brasile

Restano quindi bloccati in Brasile gli italiani partiti prima del blocco ai viaggi imposto dal ministro Speranza. E al post pubblicato del ministro c’è appunto chi manifesta il suo dissenso, affermando di trovarsi in Brasile per lavoro e di essere ormai bloccato lì.

“È inaccettabile che un cittadino italiano non possa rientrare nel proprio paese”, scrive un commentatore che afferma di voler rientrare in Italia dal Brasile.