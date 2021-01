Bollettino di oggi: 13.574 contagi, 477 morti e 19.879 guariti

Complessivamente dall'inizio della pandemia nel Paese sono stati registrati 2.529.070 casi di Covid. Parallelamente oggi sono state vaccinate circa 60mila persone, portando così il totale dei vaccinati a 1.713.362.

Nell'ultimo giorno a 19.879 persone è stata confermata la guarigione dal Covid, 2.659 in più di ieri. Complessivamente il numero dei guariti sale a 1.973.388.

Oggi i decessi per Covid sono stati 477, 15 in meno di un giorno fa. Le vittime del coronavirus dall'inizio dell'epidemia nel Paese raggiungono quota 87.858.

Le persone col coronavirus in corpo ad oggi sono 467.824, 6.793 in meno di ieri. Di queste gli asintomatici o le persone con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare sono 445.157, pari al 95,1% del totale, i malati con sintomi ricoverati in ospedale sono 20.397, in calo di 381 nelle ultime ventiquattro ore, mentre i pazienti in gravi condizioni nelle terapie intensive sono 2.270, 18 in meno di ieri.

Tra i nuovi 13.574 contagi, la Lombardia è la regione che ne ha di più con 1.900, seguita da Emilia-Romagna, Campania, Lazio e Puglia con casi sopra mille. Nelle altre regioni i nuovi contagi giornalieri sono a tre cifre, ad eccezione di Valle d'Aosta, Basilicata e Molise che hanno registrato rispettivamente 8, 45 e 79 nuovi casi.

Oggi sono stati eseguiti 269.150 tamponi, 6.029 in meno di ieri, e il tasso di positività registrato è stato pari al 5,0%, in calo di 0,2 punti percentuali.