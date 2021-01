Saluto romano in aula consigliare, la Lega sospende il suo consigliere

La Lega di Salvini ha sospeso il consigliere comunale di Cogoleto che nel giorno della Memoria aveva alzato il braccio destro come di solito si fa per il saluto fascista.

Durante la votazione per alzata di mano tre consiglieri comunali di centrodestra avevano alzato il braccio e la mano destra tesi come solitamente si fa per il saluto romano ripreso dal nazifascismo.

Il commissario regionale della Liguria Edoardo Rixi ha annunciato ad una emittente televisiva genovese che il consigliere comunale Francesco Biamonti è stato sospeso dal partito.

Per ora solo una sospensione, ma la Lega fa sapere che è pronta ad espellere il consigliere che milita nella Lega da 30 anni, se si dovessero acclarare “comportamenti non accettabili per i nostro movimento che nasce con radici diverse”, ha affermato Rixi.

Mentre da un lato condanna il gesto del suo consigliere e si dice sostenitrice dei valori della Repubblica e della Resistenza, la Lega condanna “la caccia al mostro con messaggi disgustosi sui social”, che dicono sono farcite da “minacce esplicite”.

La vicenda

Tutto nasce mentre il Consiglio comunale di Cogoleto il 27 gennaio, giorno della Memoria, è riunito per alcune votazioni in diretta Facebook.

Il voto si esprime per alzata di mano e i tre esponenti locali del centrodestra alzano la mano non come di solito si farebbe per appoggiare un provvedimento, ma facendo il saluto fascista.

I consiglieri di sinistra fanno subito notare la cosa e nell’aula consigliare, mentre la diretta Facebook prosegue, ne nasce un dibattito sulla questione finita anche con una querela proprio da parte di Biamonti che ha asserito che quello era il suo modo di votare.