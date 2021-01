Covid in Italia: oltre 14mila nuovi contagi, ricoveri in calo

Il bilancio complessivo dei casi di Covid dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 2.515.507.

Nelle ultime ventiquattro ore a 17.220 persone è stata confermata la guarigione dall'infezione del coronavirus, in questo modo il numero complessivo dei guariti sale fino a 1.953.509, vedendo ormai il traguardo dei 2 milioni.

Oggi sono stati segnalati 492 decessi, 25 in più di un giorno fa. Le vittime del coronavirus dall'inizio dell'epidemia raggiungono quota 87.381.

Nel Paese 474.617 persone sono infettate dal coronavirus, 3.352 in meno di ieri. Di queste 451.551 o sono asintomatiche o hanno sintomi sub-influenzali lievi, pertanto si trovano in autoisolamento domiciliare. I ricoverati con sintomi sono 20.778, 383 in meno di ieri, mentre i pazienti nelle terapie intensive sono 2.288, in calo di 64 rispetto a ventiquattro ore fa.

Tra i nuovi 14.372 contagi, la Lombardia è la regione che ne ha di più con 2.603, mentre la Valle d'Aosta è quella che ne ha di meno con soli 8 casi rilevati.

Oggi sono stati eseguiti 275.179 tamponi e il tasso di positività registrato è stato pari al 5,2%, come ieri.

Il numero complessivo dei vaccinati sale fino a 1.653.027.