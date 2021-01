Più forti della pandemia: Ego Airways apre 2 nuove rotte stagionali da Brindisi

La giovane compagnia aerea italiana ha annunciato l'apertura di collegamenti stagionali da e verso l'aeroporto del capoluogo pugliese attivi per la stagione estiva.

In tempo di pandemia, con il settore dei trasporti, in particolare quello aereo, duramente colpito dai lockdown e dalle misure anti-contagio, la nuova compagnia aerea Ego Airways, fondata nel 2019 da alcuni imprenditori italiani, in controtendenza investe, annunciando l'apertura di nuove tratte dall'aeroporto di Brindisi con Forlì e Firenze.

I voli inizieranno ad essere operativi a partire dal 4 giugno fino al 26 settembre, con una frequenza di tre voli alla settimana per entrambe le rotte.

Marilena Bisio, responsabile commerciale di Ego Airways commenta con queste parole la scelta del vettore aereo.

"Diamo seguito a un’altra azione prevista dal nostro piano di crescita, forti anche dell’ottimo riscontro da parte dei tour operator e delle adv, nonché della clientela diretta. La Puglia, particolarmente nel periodo estivo, è una regione chiave per il nostro turismo e siamo molto soddisfatti di poter presentare queste nuove tratte che ci permetteranno di giocare un ruolo di primo piano nei flussi legati al mare Italia e, in generale, nella ripresa del turismo nel nostro Paese".

In precedenza il noto virologo Andrea Crisanti aveva messo in dubbio la possibilità di trascorrere un'estate serena senza misure anti-contagio, ipotizzando un ritorno alla normalità non prima del prossimo ottobre.