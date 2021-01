Cristiano Ronaldo in vacanza a Courmayeur per il compleanno di Georgina: indagano i Carabinieri

I Carabinieri del Gruppo Aosta stanno effettuando degli accertamenti su una presunta vacanza in montagna a Courmayeur della famiglia di Cristiano Ronaldo, avvenuta in occasione del 27° compleanno della fidanzata del campione portoghese, Georgina Rodriguez.

La coppia si sarebbe infatti recata presso la nota località sciistica tra il 26 e il 27 gennaio, una circostanza quest'ultima che sarebbe confermata da un video circolato sui social network e poi cancellato.

Qualora dovesse essere confermata la veridicità del fatto, per Ronaldo e signora scatterebbe la denuncia per violazione delle norme anti-Covid, in quanto in questi giorni non è possibile recarsi in Valle d'Aosta dato il suo status di zona arancione.

La positività di Cristiano Ronaldo al Covid

Lo scorso 13 ottobre il fuoriclasse lusitano della Juventus era risultato positivo ad un tampone al coronavirus effettuato durante il ritiro della nazionale portoghese, impegnata nelle gare di Nations League contro Francia e Svezia.

In seguito al risultato del test l'attaccante ex Real Madrid e Manchester United era poi finito sotto accusa per una presunta violazione del protocollo anti-Covid, fatto quest'ultimo che avrebbe causato il suo contagio da coronavirus.