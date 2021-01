Sanremo 2021, Speranza precisa: niente pubblico al festival

Per l'edizione del festival di Sanremo del 2021 sembra sempre più difficile riuscire ad avere un pubblico in presenza al Teatro Ariston. Il ministro della Salute ha affermato che, per gli spettacoli nelle sale chiuse e nei teatri, valgono le regole del Dpcm che prevedono l'assenza di un pubblico.

L'argomento del pubblico a Sanremo è sempre più di stretta attualità, mentre la preparazione dell'edizione 71 del Festival va avanti.

In una nota trasmessa oggi dal ministro della salute al Comitato tecnico scientifico, Speranza ha chiesto indicazioni sul protocollo di sicurezza per artisti e maestranze ribadendo che per gli spettacoli in teatri e sale chiuse valgono le regole del Dpcm che non prevedono la presenza di un pubblico.

La questione era stata sollevata dalle case discografiche che chiedevano un intervento del Cts per la sicurezza dei cantanti che si esibiranno al Festival. A tal proposito Speranza ha richiesto al Cts che vengano date indicazioni in tempo utile ed in regola con il Dpcm attualmente in vigore.

In attesa che il Cts si pronunci, domani si terrà un consiglio d'amministrazione della Rai dove è prevista una informativa sullo stato di avanzamento dei lavori.

Amadeus: "Naomi Campbell con me per la prima serata"

Secondo quanto affermato dal direttore artistico del festival Amadeus in un'intervista a La Stampa, la donna che aprirà la 71esima edizione del festival di Sanremo sarà Naomi Campbell.

"Questa estate ho visto un servizio in tv su di lei e su quello che rappresenta al di là della moda. Lei sarà certamente la co-conduttrice della prima serata perché amo il racconto delle loro esperienze. In totale vedrete dieci donne al mio fianco: alcune per una sera, altre per tutta la settimana e si rappresenteranno come preferiranno. Naomi potrà raccontare ciò che il pubblico non sa e le appartiene. La sua amicizia con Nelson Mandela, le sue battaglie per i diritti civili contro il razzismo. Vedrete, sarà magnifica" ha spiegato Amadeus.

Negli scorsi giorni la Rai ha confermato che la 71esima edizione del Festival di Sanremo si terrà dal 2 al 6 marzo.