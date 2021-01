Sci alpino, Marta Bassino terza nel gigante di Plan de Corones

Podio per l'Italia con Marta Bassino nello slalom gigante della Coppa del Mondo disputato sulla pista Erta di Plan de Corones in Alto Adige.

Nella gara, disputata senza pubblico, la vittoria va alla francese Tessa Worley, davanti alla svizzera Lara Gut. Sesta la leader della prima manche, la svizzera Michelle Gisin. Settima Sofia Goggia e ottava Federica Brignone.

Per Marta Bassino si tratta del quinto podio in slalom gigante in questa stagione, che la consolida in vetta alla graduatoria della Coppa del Mondo di specialità con 460 punti, 124 di vantaggio sulla francese Worley.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FISI (@federazione_sport_invernali)

La gara disputata oggi è l'ultimo appuntamento prima dei Mondiali di Sci Alpino in programma a Cortina d'Ampezzo dall'8 al 21 febbraio.

Olimpiadi, l'Italia a Tokyo con bandiera ed inno

Nella giornata di oggi il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che sancisce l'autonomia del Coni ed evita all'Italia il rischio di vedersi sanzionata dal CIO ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo.