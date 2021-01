Addio ad Alberto Grimaldi, si spegne a 95 anni lo storico produttore di Leone, Bertolucci e Pasolini

Alberto Grimaldi è morto all'età di 95 anni. Era noto per essere stato lo storico produttore di grandi registi quali Sergio Leone, il padre del Western all'italiana, Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini e altri.

A renderlo noto, come riporta la Repubblica, è il figlio Maurizio, il quale ha precisato che Grimaldi si è spento per cause naturali.

Nato nel 1925 a Napoli, Grimaldi si era laureato in giurisprudenza e, nel 1962, aveva fondato in collaborazione con la moglie Maria Rosaria la società di produzione Pea, con la quale produsse il western spagnolo L'ombra di Zorro.

© Foto : FamousFix / Kwume11 Alberto Grimaldi è morto

Nel corso della sua carriera ha prodotto circa 80 film, tra cui praticamente tutti quelli di Pasolini, Fellini e Leone ma si è anche distinto per le sue battaglie sulla libertà espressiva nell'ambito delle quali sera appellato più volte alla Costituzione.

In particolare, rischiò tre mesi di reclusione insieme a Bernardo Bertolucci per Ultimo Tanto a Parigi e fu assolto dall'accusa di "corruzione di minori e atti osceni in luogo pubblico" per Salò di Pasolini.