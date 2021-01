Ferruccio Guccini, padre cantautore Francesco, riceve medaglia d’onore per no a nazifascismo

Il giorno in cui Ferruccio Guccini, padre del cantautore disse no al nazifascismo, verrà ricordato con una Medaglia d'onore conferita dal presidente della Repubblica per non dimenticare.

Il padre del noto cantautore Francesco Guccini, Ferruccio Guccini, riceverà presto la Medaglia d’onore per aver rifiutato di appartenere al nazifascismo dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.

In quel giorno in cui Badoglio firmò la resa agli alleati e i militari italiani furono lasciati in molti teatri di guerra senza comandi dagli ufficiali superiori dell'esercito italiano, e in balia dei tedeschi diventati di punto in bianco nemici, Ferruccio Guccini scelse di non aderire alla Repubblica socialista e di rifiutare l’adesione alle forze tedesche.

Per questa scelta fu catturato e detenuto dai tedeschi come migliaia di altri italiani e italiane in quei drammatici giorni.

Il Presidente della Repubblica, riporta l’Ansa, ha firmato il decreto di assegnazione dell’onorificenza e la consegna dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, in concomitanza con il Giorno della Memoria.

La figlia del cantante Francesco, Teresa Guccini, all’Ansa ha detto che svolgeva ricerche sul nonno da molti anni perché lui in vita non parlò mai di quanto accaduto ai suoi familiari.

Non per la medaglia ma per la memoria contro il revisionismo

Ed è stata lei a inviare al Quirinale la documentazione necessaria per fargli ottenere la medaglia alla memoria. Anche se la nipote confessa che probabilmente il nonno non avrebbe gradito la sua azione, perché non era tipo che amava le onorificenze e le medaglie.

Ma lei ha pensato che in tempi in cui il “revisionismo sta prendendo sempre più piede, fosse importante un riconoscimento che può servire per raccontare ancora una volta alle nuove generazioni gli orribili eventi di quegli anni. Un modo per sottolineare l’importanza della memoria”, ha riferito Teresa Guccini all’Ansa.