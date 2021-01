Bollettino di oggi: 11.629 contagi, 299 morti e 10.885 guariti

Dall'inizio dell'epidemia i casi di Covid registrati nel Paese sono stati 2.466.813.

Nell'ultimo giorno a 10.885 persone è stata confermata la guarigione dall'infezione del coronavirus, dato inferiore di poco oltre 5mila rispetto al numero di ieri. Il bilancio complessivo dei guariti arriva a 1.882.074.

Oggi sono morte per Covid 299 persone, 189 in meno di ieri. I decessi dall'inizio dell'emergenza raggiungono così quota 85.461.

Le persone attualmente positive al coronavirus sono 499.278, 444 in più di ieri. Tra queste 475.569, parti al 95,2% del totale, sono asintomatiche o hanno un decorso della malattia caratterizzato da sintomi lievi, pertanto sono in autoisolamento domiciliare. I ricoverati con sintomi sono 21.309, 94 in meno di ieri, mentre i pazienti in gravi condizioni nelle terapie intensive sono 2.400, 14 in più di un giorno fa.

Tra gli 11.629 nuovi contagi rilevati nell'ultimo giorno, la Lombardia è la regione che ne ha di più con 1.375, seguita Emilia-Romagna con 1.208 , Campania con 1.069 e Lazio con 1.056. Nelle restanti regioni i contagi sono stati meno di mille, con Valle d'Aosta e Basilicata che hanno fatto ancora meglio rispettivamente con 17 e 48 nuovi casi.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 216.211 tamponi, circa 70mila in meno di un giorno fa, con un tasso di positività pari al 5,4%, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto a ieri.

Il numero delle persone vaccinate è salito a 1.370.449, con un incremento giornaliero di poco inferiore a 40mila.

Proprio sul fronte della vaccinazione, oggi il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha riferito che a seguito dei ritardi nelle consegne di vaccini da parte di Pfizer e AstraZeneca, slitterà di circa un mese l'inizio della somministrazione dei vaccini agli anziani over 80.

Alla luce di questa situazione, in Italia qualcuno ha chiesto di valutare il vaccino russo anti-Covid Sputnik V e in caso di parere positivo acquistarlo per garantire la stabilità della vaccinazione.