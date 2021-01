Vaccini, Conte: rivendichiamo il rispetto degli impegni contrattuali

Il premier Conte ha espresso le sue preoccupazioni in relazione alle ultime notizie provenienti dalle case produttrici di vaccini, definendo le azioni prese da queste ultime come inaccettabili. Il Presidente del consiglio ha poi affermato che saranno avviate azioni legali contro AstraZeneca come precedentemente avviate con Pfizer-BioNTech.