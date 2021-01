A chi spetta l’assegno unico per i figli nel 2021?

Arriva a luglio l'assegno unico per i figli, verrà inviato a casa dei contribuenti dipendenti e anche degli autonomi. Previsto per i figli fino a 21 anni.

Con la legge di bilancio approvata lo scorso mese di dicembre è stato introdotto anche l’assegno unico per i figli che ha un valore massimo di 250 euro.

L’assegno unico per i figli è diretto non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche agli autonomi e agli incapienti con figli.

L’assegno unico per i figli prevede due componenti, una fissa e l’altra variabile legata al reddito complessivo dichiarato dal nucleo familiare.

Se non si dovessero verificare rinvii dell’ultima ora, l’assegno scatterà a partire dall’1 luglio 2021 nella forma di un bonifico mensile a tutte le famiglie che hanno figli fino a 21 anni di età.

L’assegno unico varia, comunque, anche in base all’età del soggetto. Ad esempio al superamento dei 18 anni del figlio si riceve in forma ridotta e non lo riceve più la famiglia ma direttamente il giovane per consentire con meno di 250 euro la sua indipendenza economica dalla famiglia con questi requisiti: