Laurito (SA), bonus di 30 euro agli studenti per ogni libro letto

Vincenzo Speranza, sindaco di Laurito, piccolo centro in provincia di Salerno, ha deciso di regalare 30 Euro agli studenti del locale istituto comprensivo per ogni libro letto.

L'iniziativa è rivolta agli studenti di quarta e quinta elementare e delle tre classi delle medie.

"Gli studenti residenti a Laurito, per ogni libro letto, usufruiranno di un bonus di 30 Euro. Si tratta non solo di un’occasione per riaffermare interesse per la nostra Biblioteca Comunale, ma soprattutto per distogliere i ragazzi dall’uso improprio ed alienante dei cellulari, stimolandoli a riappropriarsi della capacità autonoma di elaborazione del pensiero, e a contribuire, con la lettura, al sostegno per le rispettive famiglie", ha scritto il sindaco su Facebook.

Un'inizia lodevole e necessaria, anche considerando sondaggi effettuati nel 2017, secondo i quali in Italia una famiglia su dieci non possiede libri e in media il 46% degli adolescenti di età compresa tra 11 e 14 anni non ne legge nemmeno uno all'anno.

Intanto, a proposito di scuola, la Regione Campania ha pronta un'ordinanza che prevede il ritorno della didattica in presenza dal 25 gennaio.