Bollettino di oggi: 13.633 contagi, 472 morti e 27.676 guariti

Il numero dei casi totali di Covid dall'inizio dell'epidemia arriva a 2.441.854.

Il numero dei vaccinati, nonostante i problemi con le forniture da parte della Pfizer, anche oggi è cresciuto, raggiungendo quota 1.308.262.

Nell'ultimo giorno a 27.676 persone è stata confermata la piena guarigione dall'infezione del coronavirus, oltre 7mila in più di ieri. Il bilancio complessivo dei guariti continua costantemente ad avvicinarsi verso 2 milioni, fermandosi a 1.855.127.

Oggi le vittime del coronavirus sono state 472, 49 in meno di un giorno fa. I decessi dall'inizio dell'emergenza Covid sono stati 84.674.

In Italia ad oggi ci sono 502.053 persone col coronavirus nel corpo, 14.515 in meno di quante ce ne erano ieri. Tra queste gli asintomatici o i malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare sono 477.972, pari al 95,2% del totale. I ricoverati con sintomi sono invece 21.691, 354 in meno di un giorno fa, mentre i pazienti nelle terapie intensive sono 2.390, 28 in meno rispetto a ieri.

Dei 13.633 nuovi casi rilevati oggi, la Lombardia è la regione che ne ha di più con 1.969, seguita da Sicilia, Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Campania e Puglia, sempre con oltre mille casi. Le altre regioni hanno meno di mille nuovi contagi, con Valle d'Aosta, Basilicata e Molise che fanno ancora meglio rispettivamente con 19, 51 e 57.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 264.728 tamponi, poco meno di 3mila rispetto a ieri, con un tasso di positività pari al 5,1%, in calo di 0,2 punti percentuali rispetto a ventiquattro ore fa.