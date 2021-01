Sette minorenni ritrovati in un rimorchio di un tir sulla tangenziale di Torino

Il camionista ha parcheggiato il tir in un'area di servizio della tangenziale di Torino dopo aver sentito dei rumori sospetti nel rimorchio. La polizia stradale dunque, una volta aperto il rimorchio, al suo interno ha trovato sette minorenni tra i 12 e i 17 anni affamati e infreddoliti.

Questi sono stati rifocillati con cibo, acqua e coperte dagli agenti. Tuttavia a parte qualche parola d'inglese nessuno di loro parla italiano. Sono comunque riusciti a spiegare di essere saliti sul rimorchio in Romania dopo aver dato 1000 euro a un uomo. Il tir era diretto in Francia mentre il camionista era del tutto estraneo.

In precedenza in Regno Unito erano stati ritrovati 39 corpi in un container proveniente dall'Asia.