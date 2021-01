Numismatica, la Zecca dedica monete alla Nutella, cannoli siciliani e orsi polari - Video

Dopo il conio della moneta da 2 euro dedicata agli operatori sanitari e la moneta da 5 euro in edizione speciale coniata in occasione della presidenza italiana del G20, il Poligrafico e Zecca dello Stato hanno annunciato le prossime coniazioni di monete per il 2021.

Tra esse spiccano la moneta dedicata alla Nutella con il tappo colorato secondo i colori della bandiera italiana, e la stupenda moneta dedicata ai cannoli siciliani finemente lavorata e colorata.

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane Moneta da 2 euro dedicata ai medici italiani

Non manca la moneta dedicata ai Campionati del mondo di sci di Cortina d’Ampezzo, in una versione da 5 euro.

Ed ancora per i 150 anni di Roma Capitale una due euro in edizione speciale che troveremo in circolazione a breve.

Coesione e unità nazionale

L’obiettivo della collezione di nuove monete, in tutto 15 soggetti, vuole “rappresentare un sentimento di unione e coesione nazionale che trova espressione nella celebrazione di personaggi, avvenimenti storici e artisti simbolo della nostra tradizione e della nostra cultura imprenditoriale”, ha detto l’amministratore delegato del Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) Paolo Aielli, durante l’evento di presentazione della nuova collezione di monete, tra cui troviamo anche l’orso Polare che rischia l’estinzione a causa dello scioglimento dei ghiacciai.

Le monete saranno disponibili a partire da martedì 26 gennaio sul portale dell’IPZS, giorno in cui sarà possibile prendere visione anche della moneta dedicata all’invenzione del telefono, a Caravaggio e ad Ennio Morricone, oltre alla moneta per i 700 anni della morte del sommo poeta Dante Alighieri.

Video presentazione della collezione di monete

Al minuto 38 e 33 secondi della presentazione ufficiale della collezione di monete 2021 dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, viene fatta una panoramica virtuale di tutte le nuove monete.