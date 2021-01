Crisi Governo: ampliamento della maggioranza a rischio dopo caso Cesa

Il caso riguardante Lorenzo Cesa, leader dell'Udc ha creato una crepa nel progetto di ampliamento della maggioranza intrapreso da Giuseppe Conte dopo il voto della fiducia. Infatti a Cesa, che è coinvolto nell'inchiesta anti-'Ndrangheta della Dda di Catanzaro, è arrivato il no del Movimento Cinque Stelle, che ribadisce la chiusura a soggetti indagati per reati gravi.

Di Maio si è espresso sulla questione scrivendo un post su Facebook nel quale ha affermato:

Il centrodestra invece chiede il voto con Salvini che esorta a porre fine alla cosiddetta "compravendita dei senatori", lo avrebbe dichiarato subito dopo l'incontro al Colle, secondo quanto riportato da Il Tempo.

"Con 3 milioni di italiani a rischio di perdere il lavoro, con 8 milioni di studenti in crisi, non si può andare avanti con la compravendita dei senatori e un governo senza idee. Lo abbiamo detto al Presidente della Repubblica, è meglio investire due mesi di tempo e poi lavorare tranquillamente per 5 anni", ha dichiarato Salvini.