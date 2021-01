Camorra a Caserta, attività economiche clan Zagaria stroncate

Operazione “Scettro” contro la camorra casalese nel casertano ad opera dei Ros dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che hanno portato all’arresto di 8 persone, di cui una ai domiciliari e all’applicazione di 4 misure interdittive nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, della durata di un anno, nei confronti di imprenditori ritenuti essere contigui al gruppo Zagaria del clan dei Casalesi.

I soggetti, secondo la Dda della Procura della Repubblica di Napoli, sono responsabili di associazione per delinquere di stampo mafioso, di riciclaggio e intestazione fittizia di beni con l’aggravante di aver agito per agevolare il gruppo dell’ergastolano Michele Zagaria.

L’attività degli investigatori ha verificato come il clan continuava a fare affari nel territorio casertano nonostante gli esponenti malavitosi si trovassero in carcere, grazie all’opera continua di imprenditori assoldati dal clan e di sodali che portavano avanti gli affari economici criminali del gruppo camorristico.

Come riporta il Caserta News, il gruppo malavitoso continuava a distribuire latte a marchio Parmalat nonostante la confisca della società Euromilk srl. Al gruppo era bastato aprire una nuova società ex novo per proseguire l’attività.

Inoltre il sodalizio criminale gestiva importanti catene di supermercati con 21 punti vendita sul territorio casertano e gestivano anche la produzione di prodotti in plastica ad uso alimentare.

Il gruppo criminale, attraverso gli investimenti dei Capaldo a Tenerife, dal 2017 aveva internazionalizzato l’attività avviando un noleggio veicoli sull’isola.