Bollettino di oggi: 14.078 contagi, 521 morti e 20.519 guariti

Complessivamente dall'inizio dell'epidemia nel Paese ci sono stati 2.428.221 contagi. Intanto il numero delle persone vaccinate in Italia continua a crescere, raggiungendo 1.266.402.

Nell'ultimo giorno a 20.519 persone è stata confermata la guarigione dal Covid, in questo modo il bilancio dei guariti sale fino a 1.827.451.

Oggi le vittime del coronavirus sono state 521, 3 in meno di ieri. Dall'inizio dell'epidemia sono decedute 84.202 persone.

Le persone col coronavirus nel corpo ad oggi sono 516.568, in calo di 6.985 rispetto a ventiquattro ore fa. Tra queste, gli asintomatici o i malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare sono 492.105, pari al 95,3% del totale. I pazienti in gravi condizioni nelle terapie intensive sono 2.418, 43 in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 22.045, in calo di 424 rispetto al dato di un giorno fa.

Tra i 14.078 nuovi casi rilevati oggi, 2.234 arrivano dalla Lombardia, la regione con il maggior numero, seguita da Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Sicilia, Campania e Veneto, con nuovi contagi compresi tra mille e 2mila. Nelle altre regioni i casi sono stati inferiori a mille, con Valle d'Aosta, Molise e Basilicata che hanno fatto meglio ancora rispettivamente con 17,34 e 59 nuovi casi.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 267.567 tamponi, con un tasso di positività pari al 5,3%, in crescita di 0,4 punti percentuali rispetto a ieri.