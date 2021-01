Napoli, crolla parte della facciata della chiesa del Rosariello, in piazza Cavour

Crollato anche il solaio di un edificio adiacente. Da accertare le cause del crollo. Non ci sarebbe nessun ferito.

Una parte della facciata della chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne, conosciuta come il Rosariello, a piazza Cavour, è crollata per cause ancora in accertamento. Durante il crollo ha ceduto anche il solaio di un edificio adiacente.

Se n'è caduta la vecchia palazzina a fianco della chiesa del Rosariello in piazza Cavour (all'inizio della Stella, per intenderci). Una vergogna, era già pericolante da anni quel rudere lì.



Incuria e strafottenza, come sempre #Napoli pic.twitter.com/VvqVpFkzgY — Ciro Pellegrino (@ciropellegrino) January 20, 2021

​La polizia municipale ha assicurato che non c'è nessun ferito dovuto al crollo, avvenuto verso le otto di mercoledì mattina. L'area è uno snodo centrale per auto e pedoni e i residenti, ai giornalisti presenti, spiegano che è un miracolo che nessuno sia rimasto coinvolto nell'incidente. I sacerdoti della chiesa hanno ricevuto le forze dell'ordine e le autorità competenti per una valutazione dei danni subiti dall'edificio storico, mentre si accertano le cause del crollo.

Dall'inizio dell'anno sono diversi i crolli avvenuti nel capoluogo campano. L'otto gennaio una voragine si è aperta nel parcheggio interno dell'Ospedale del mare, inghiottendo alcune auto, mentre il primo gennaio due operai sono morti per il crollo del muro di un palazzo.