Maxi-operazione anti-casalesi della Gdf in 5 Regioni: 34 arresti

Le operazioni hanno avuto luogo in Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Molise e Campania.

I militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Firenze e dello Scicom hanno posto in essere 34 misure cautelari per altrettanti soggetti accusate di essere affiliate alla Camorra, ed in particolare al clan dei Casalesi.

Il blitz ha avuto luogo nelle province di Firenze, Lucca, Pistoia, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Roma Isernia e Caserta.

L'operazione è stata accompagnata da sequestri per beni mobili e immobili per una cifra che si avvicina complessivamente agli 8 milioni di euro.

Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, tutte le persone indagate avrebbero operato sul territorio toscano, a mezzo di società impegnate in campo edilizio con degli investimenti nel settore immobiliare.

I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Firenze, Giuseppe Creazzo, nonché dei vertici del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze e dello Scico alle 11 di oggi presso il Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza