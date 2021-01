Sanremo 2021, Rai conferma il festival dal 2 al 6 marzo

In seguito ad una riunione tra i vertici Rai delle strutture coinvolte nell’organizzazione della kermesse e il direttore artistico Amadeus è arrivata la conferma per il festival della musica italiana che si svolgerà dal 2 al 6 marzo 2021.

La 71esima edizione del Festival di Sanremo si terrà dal 2 al 6 marzo. La conferma è arrivata al termine della riunione tra i vertici Rai ed il direttore artistico Amadeus alla presenza dell’amministratore delegato Fabrizio Salini. Tra i temi affrontati durante l'incontro ci sono il Protocollo sanitario e organizzativo che sarà a breve sottoposto alle autorità competenti in modo da poter prevedere una presenza del pubblico nella platea del Teatro Ariston.

Secondo quanto riferisce l'Adnkronos, in riferimento al comunicato Rai, l'ipotesi sul pubblico presente in sala durante l'evento è quella di un pubblico costituito da operatori sanitari (medici e infermieri) già vaccinati e diversi ogni sera.

Al duplice scopo di ringraziare chi ha lavorato e lavora in prima linea a rischio quotidiano della vita durante la pandemia e di abbattere il rischio contagi.

Gli operatori saranno diversi ogni sera, così da permettere a questi ultimi di continuare il loro lavoro nelle strutture sanitarie.

Obiettivo di garantire le conferenze stampa in rispetto delle norme anti-Covid

Per quanto riguarda la presenza della stampa, l'obiettivo è quello di cercare di garantire la realizzazione delle conferenze stampa a Sanremo ma nel rispetto del distanziamento e delle altre norme anti-contagio. L'ipotesi a cui l'organizzazione sta lavorando riguarderebbe una presenza limitata di cronisti con un numero inferiore al centinaio.

Anche gli orari di apertura delle sale stampa saranno limitati per consentire il rispetto delle norme anti-contagio. Tra le ipotesi c'è l'apertura per la sola conferenza di fine mattinata o una doppia apertura per la conferenza stampa e durante la diretta del festival.

L'apertura durante la serata rimane di fatto indispensabile nel caso si volesse mantenere inalterato il regolamento che prevede il voto dei giornalisti della sala stampa.

L'organizzazione del festival è al lavoro per risolvere in tempi stretti queste problematiche. Tra le opzioni per il voto c'è anche quella di creare un sistema che consenta il voto da remoto.

In precedenza, a dicembre, il direttore artistico del festival di Sanremo Amadeus ha annunciato i 26 big che saranno in gara alla 71esima edizione del Festival della Canzone.