L'Etna dà spettacolo: fontane di fuoco e due fiumi di lava - Video e foto

Lunedì sera l'Etna è andata in scena con una tremenda eruzione vulcanica che ha tinto di rosso i cieli siciliani offrendo un meraviglioso spettacolo alle popolazioni locali. L'attività parossistica è iniziata nella serata di lunedì 18 gennaio con esplosioni dal cratere sommitale di sud-est.

Fontane di magma sono esplose dalla bocca del vulcano dando inizio alla formazione di due colate, una rivolta verso Est e riversata nella Valle del Bove, e l'altra in direzione Nord.

I potenti boati che hanno accompagnato l'attività stromboliana sono stati nettamente avvertiti dagli abitanti della fascia ionico-etnea. Significative anche le ampiezze del tremore vulcanico e del tremore infrasonico.

L'eruzione, ben visibile da Catania a Taormina, si è conclusa rapidamente verso mezzanotte evolvendosi in un debole fiume di lava e in sporadiche emissioni di ceneri. La situazione in mattinata è del tutto tornata alla normalità, secondo quanto rende noto il professor Boris Benke, dell'Osservatorio INGV di Catania.

"L'attività è ritornata ai livelli modesti di prima, con una debole attività stromboliana e periodiche emissioni di cenere al Cratere di Sud-Est e sporadiche esplosioni al cratere Voragine, ogni tanto anche qualche debole emissione di cenere dal cratere Bocca Nuova", scrive Behncke su Facebook.

Behncke ha pubblicato alcune immagini catturate durante l'attività vulcanica.

Il giornalista catanese Sebastiano Gulisano ha pubblicato diversi scatti spettacolari dell'eruzione vista dalla cittadina di Riposto, porto dell'Etna.

L'Etna, il vulcano più attivo d'Europa, ha ripreso la sua attività lo scorso 21 dicembre, con potenti esplosioni e colate laviche. L'attività eruttiva prosegue quasi quotidianamente dal cratere centrale con esplosioni di bassa intensità, visibili dai paesi etnei ma senza ripercussioni sui centri urbani.