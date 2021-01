Alitalia, erogati 370 milioni di euro per i rimborsi ai passeggeri

Secondo i dati diffusi da Alitalia, quest'ultima nel 2020 ha evaso 1 milione e 369 mila richieste di rimborso per un valore di 373,8 milioni di euro di biglietteria non utilizzata. Di questi 79,8 milioni di euro è il valore degli oltre 362mila voucher emessi.

"L'impatto sul trasporto aereo generato dalla pandemia da Covid-19 ha fatto sì che Alitalia abbia dovuto rivedere più volte i propri programmi operativi in funzione delle restrizioni ai collegamenti aerei e dei mutati comportamenti di viaggio, adattando la propria offerta di voli al significativo calo della domanda che tuttora persiste. Ciò ha generato un volume di richieste di assistenza e rimborso del tutto eccezionale, mai registrato in precedenza, con picchi di telefonate ai numeri del servizio clienti quadruplicati rispetto all’anno precedente" spiega la compagnia in una nota.

Per gestire l'alto numero di richieste la compagnia ha attivato una procedura automatizzata per l'invio ai passeggeri della notifica di cancellazione del volo tramite una e-mail con tutte le indicazioni sulle opzioni previste dalla normativa applicabile incluse quelle relative alla richiesta di rimborso.

La società ha inoltre rafforzato la task force di personale dedicato all'assistenza per le richieste di rimborso al fine di velocizzare le lavorazioni delle pratiche ed ha istituito sul proprio sito web una live chat che sarà operativa da gennaio 2021.

"Fino al 31 dicembre vi è la possibilità per le agenzie di viaggio di erogare i rimborsi ai propri clienti in maniera completamente autonoma e diretta, senza la necessità di contattare la compagnia" ha ricordato Alitalia.

In precedenza il commissario di Alitalia Leogrande ha annunciato che i ritardi nell'erogazione degli stipendi dei dipendenti potrebbero ripresentarsi nei prossimi mesi, ed i sindacati hanno lanciato l'allarme sul futuro degli 11.500 operatori della compagnia.