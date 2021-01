Terremoto in Friuli Venezia Giulia con epicentro a Verzegnis: paura a Tolmezzo, Gemona e Udine

Un terremoto ha colpito il Friuli Venezia Giulia alle ore 00:54:55, secondo quanto riferisce la Sala Sismica dell'INVG di Roma, che ha localizzato la scossa a 2 km nordovest da Verzegnis (Udine). Il sisma si è prodotto ad una profondità di 8 chilometri con una magnitudo di 3.4.

L'evento è stato nettamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Tolmezzo, Gemona del Friuli, Udine e negli altri centri di Amaro, Verzegnis, Villa Santina, Arta Terme, Paluzza, Venzone e Trasaghis. In base ai dati riportati da Hai sentito il terremoto, il sisma ha fatto tremare lampadari, mobili e porcellane e in alcune aree nei pressi dell'epicentro è stato avvertito un rombo sismico. Ma non è stato riportato alcuna vittima o ferito né danni a cose.

Sui social alcuni utenti hanno pubblicato post e tweet con hashtag #terremoto #friuli per condividere notizie sul recente sisma.

già è stato il terremoto a Zagabria l'altro giorno e ora in Friuli ho paura — a🦭🔪 (@sippinonchl) January 17, 2021

A fine dicembre la stessa zona era stata interessata da un poderoso terremoto abbattuto sulla Croazia con una intensità di 6.4 gradi Richter che ha provocato almeno 7 vittime.