Covid-19, Ricciardi chiede lockdown nazionale di almeno 3 settimane: "Inutili zone multicolore"

Proseguire con la divisione dell'Italia in fasce colorate potrebbe essere una perdita di tempo in un momento cruciale della campagna di vaccinazione e con il rischio variante inglese, ha dichiarato il consulente del ministro Speranza.

Per il consulente del ministero della Salute, il professor Walter Ricciardi, non c'è più tempo da perdere e serve immediatamente un lockdown severo su tutto il territorio nazionale.

“In questa fase è inutile perdere tempo con le zone multicolore. Serve un lockdown nazionale, severo e immediato di tre-quattro settimane per facilitare la vaccinazione e proteggerla dalla variante inglese, che altrimenti prenderebbe il sopravvento anche in Italia aumentando i contagi“, ha detto intervistato da La Stampa.

Le misure natalizie hanno fermato ma non hanno invertito il trend della curva dei contagi che resta stabile ad un livello troppo alto che "rischia di nuocere alla campagna vaccinale, oltre che continuare a uccidere circa 500 italiani al giorno“, ha sottolineato.

Il sistema dei colori “va bene in un’epidemia discendente, non nella fase attuale di plateau o di crescita. L’unica soluzione attuale è un mese di lockdown generale, che faciliti la vaccinazione e blocchi l’avanzata della variante inglese“, ha spiegato Ricciardi.

L'epidemia di Covid-19 in Italia

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati registrati 16.310 nuovi casi di coronavirus su 260.704 tamponi. Il bollettino del ministero della Salute rilasciato questo sabato segnala 475 morti in un giorno per un totale di 81.800.

Nel Paese dall'inizio dell'epidemia sono stati registrati 2.368.733 casi di Covid-19. Al momento sono state vaccinate 1.118.594 persone, pari al 74,5% del totale di 1.445.925 dosi ricevute.