Milano, gli intimano di indossare la mascherina e lui aggredisce poliziotti

Un pakistano di 36 anni ha aggredito due poliziotti che in pieno centro a Milano gli avevano chiesto di indossare la mascherina. Lui per tutta risposta ha aggredito i due agenti in servizio. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti sono accaduti venerdì mattina in piazza Oberdan, riporta il Milano Today. L’uomo avrebbe reagito anche perché è un immigrato irregolare ed ha precedenti.

Il poliziotto colpito da un pugno sul naso, di 24 anni, è stato trasportato al Fatebenefratelli in codice verde. Al pronto soccorso gli hanno refertato una prognosi di 10 giorni per una contusione al naso.

Nel 2020 i casi di aggressione alle forze dell’ordine sono aumentati sensibilmente.