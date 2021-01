Bollettino di oggi: 16.310 contagi, 475 morti e 16.186 guariti

Nel Paese dall'inizio dell'epidemia sono stati registrati 2.368.733 casi di Covid-19. Al momento sono state vaccinate 1.059.294 di persone.

Nell'ultimo giorno a 16.186 persone è stata confermata la guarigione dal coronavirus, in calo di quasi 3mila rispetto al dato di ieri. Il numero complessivo dei guariti sale così a 1.729.216.

Oggi sono stati registrati 475 decessi per coronavirus, 2 in meno di ieri. Le vittime del Covid arrivano così ad essere 81.800.

Al momento in Italia si contano 557.717 positivi al coronavirus, 351 in meno di un giorno fa. Di questi 532.413, pari a circa il 95,5% del totale, o sono asintomatici o hanno un decorso della malattia con sintomi lievi, pertanto si curano a casa in autoisolamento. Nelle terapie intensive in gravi condizioni ci sono 2.520 malati, 2 in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 22.784, in calo di 57 rispetto ad un giorno fa.

Dei 16.310 nuovi contagi rilevati oggi, solo la Lombardia supera il livello di 2mila con 2.134 nuovi casi. Seguono con più di mille casi Sicilia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Puglia e Piemonte. Nelle altre regioni i nuovi casi sono stati sotto i mille, tranne che in Valle d'Aosta e Basilicata che ne hanno registrati rispettivamente 20 e 87.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 260.704 tamponi, in calo di oltre 10mila rispetto a ieri, con il tasso di positività in leggero aumento di 0,4 punti percentuali fino al 6,3%.