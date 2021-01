Speranza blocca i voli dal Brasile

Coronavirus in Brasile, spaventa la variante brasialiana e così il ministro della Salute Roberto Speranza ferma con effetto immediato i voli provenienti dal Brasile.

Stop con effetto immediato ai voli provenienti dal Brasile, lo ha reso noto poco fa il ministro della Salute Roberto Speranza in un post su Facebook.

“Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione. È fondamentale che i nostri scienziati possano studiare approfonditamente la nuova variante. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza.”

Insomma, come già avvenuto per i viaggi verso il Regno Unito appena conosciuta la presenza in questo paese di una nuova variante altamente virale, anche il Brasile subisce la medesima sorte.

Ieri il ministro ha firmato l'ordinanza con cui ha cambiato il colore alle regioni in base al loro profilo epidemiologico: direttamente in zona rossa la Provincia autonoma di Bolzano, la Lombardia e la Sicilia.