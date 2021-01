Nell’anno della pandemia moltiplicati avvistamenti UFO in Italia - CUN

Boom di UFO nel 2020 in Italia. Gli alieni sono venuti a trovarci più del solito, o siamo noi ad avere avuto più ore per guardare il magnifico cielo che abbiamo sopra le nostre teste? I balconi forse hanno aiutato.

Sembra che gli oggetti non identificati (UFO) si siano intensificati nell’anno della pandemia. Secondo il Centro ufologico nazionale (CUN) che si occupa di studiare oggetti volanti non identificati, nel 2020 sono stati 380 gli avvistamenti segnalati a Centro contro i 241 del 2019, con un incremento del +57%.

A detta del Centro ufologico, però, molti avvistamenti sarebbero da attribuire all’aumentato numero di satelliti Starlink di Elon Musk, il quale ha deciso di creare una sorta di “gabbia” intorno la Terra per consentire sul nostro pianeta di avere internet e segnale mobile anche nel profondo di una isolata caverna.

Il Centro ha dovuto scartare il 28% delle testimonianze ricevute perché sono mancati i dati sufficienti, un altro 13% è stato scartato perché si è trattato di foto o video post-ufo “ossia un fenomeno caratterizzato dall'assenza della testimonianza diretta, in quanto la sua presenza viene rilevata "a posteriori" cioè fenomeni non rilevanti dal punto di vista ufologico e che generalmente sono da riferire a fenomeni naturali”.

I fenomeno continua ad affascinare, rileva il CUN “con un incremento di articoli e servizi giornalisti più seri e puntuali”.

Chissà quante delle osservazioni in più fatte nel 2020 sono frutto delle maggiori ore avute a disposizione per tenere lo sguardo rivolto verso quel cielo che è lì da milioni di anni e a cui non ci badiamo più neppure per capire se sta per piovere, perché tanto ce lo dice una app meteo.