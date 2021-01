Salvini su crisi di governo: "se Conte non ha i numeri si faccia da parte"

Il leader della Lega ha parlato a Titolo V su Rai 3 dove ha affermato che se Conte non ha i numeri dovrebbe farsi da Parte.

Secondo quanto affermato da Salvini in questo momento "prevale sconcerto, la pena e il disgusto nel centrodestra" per il "caos totale" della scuola venutosi a creare. Si dice disgustato dalla "compravendita dei senatori" che si sta svolgendo.

"Io non faccio il calcio mercato, andiamo in Aula lunedì e martedì e facciamola finita... L'importante è che non la tirino troppo a lungo, si faccia presto" ha dichiarato Salvini.

Poi parla di Renzi dicendo di aver sentito che il leader di Italia Viva avrebbe detto di non voler fare un governo con Salvini. "Renzi non si ponga il problema perché il dubbio di fare un governo con lui non mi sfiora''.

Alla domanda se gli italiani vorrebbero andare a votare con questa crisi sanitaria ed economica Salvini ha risposto che questa andrebbe posta a Conte, M5s e Pd.

Salvini poi sul voto per la fiducia di Conte afferma che se quest'ultimo non dovesse ottenere i numeri necessari non sarà "perché Salvini gli ha promesso qualcosa" ma perché ci saranno dei parlamentari che avranno "un sussulto di coscienza". "Se così fosse, il centrodestra è pronto ad offrire un'altra proposta di governo totalmente diversa''.