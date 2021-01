Bollettino di oggi: 16.146 contagi, 477 morti e 18.979 guariti

Il numero dei casi totali nel Paese dall'inizio dell'emergenza ha raggiunto 2.352.42.

Il numero dei vaccinati è salito a 1.002.044. Anche il premier italiano Giuseppe Conte ha annunciato in un messaggio sui social che un milione di italiani ha già ricevuto il vaccino.

Un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti #covid19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro SSN per la risposta straordinaria. L'Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante. Andiamo avanti così mantenendo sempre alta la guardia pic.twitter.com/LSAOxo9Nrh — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 15, 2021

Nell'ultimo giorno a ​18.979 persone è stata confermata la guarigione dal Covid, poco oltre mille in meno di ieri. Il bilancio complessivo dei guariti sale così a 1.713.030.

I decessi per coronavirus tornano sotto 500, attestandosi oggi a 477, 45 in meno di ventiquattro ore fa. Le vittime dall'inizio dell'epidemia col dato di oggi arrivano a 81.325.

Le persone attualmente positive al coronavirus sono 558.068, 3.312 in meno di un giorno fa. Di queste 532.705, pari al 95,5% del totale, o sono asintomatiche o accusano sintomi sub-influenzali lievi, pertanto si curano a casa in autoisolamento fiduciario. I ricoverati negli ospedali con sintomi sono 22.841, in calo di 269 rispetto al dato di ieri, mentre i pazienti nelle terapie intensive sono 2.522, 35 in meno di un giorno fa.

Dei 16.146 nuovi contagi rilevati oggi, solo la Lombardia supera il livello di 2mila con 2.205 nuovi casi. Seguono con più di mille casi Sicilia, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Campania e Veneto. Nelle altre regioni i nuovi casi sono stati sotto i mille, tranne che in Valle d'Aosta, Molise e Basilicata che ne hanno registrati rispettivamente 20, 39 e 78.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 273.506 tamponi, oltre 100mila in più di ieri, con il tasso di positività crollato di 4,8 punti percentuali fino al 5,9%.