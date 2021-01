Crisi di governo, Renzi: "Ci hanno detto che non serviamo"

Renzi, dopo aver provocato la crisi di governo, ha parlato in collegamento a Dritto e Rovescio su Rete 4, ha parlato per la prima volta dicendo che Conte non gli ha mai risposto sul Recovery plan fino a dicembre quando è stato presentato il documento e "non c'erano le cose che servivano".

Conte è salito al Colle e, in accordo con il presidente della Repubblica Mattarella, ha deciso di andare a riferire alle camere e a chiedere la fiducia lunedì o martedì prossimo. Dopo la crisi torna a parlare Renzi su Rete4 che afferma che lui sta chiedendo "una cosa semplice, che ci siano più soldi per la sanità, con il Mes, più soldi per i giovani, avevano approvato un documento senza leggerlo".

Parlando in particolare dell'estate scorsa Renzi ha affermato di aver chiesto in parlamento a Conte di "dedicare agosto alla scrittura del Recovery Plan" e che questo invece non ha risposto. Quando poi a dicembre è stato presentato il documento "non c'erano le cose che servivano". Secondo Renzi non "c'erano i soldi per la sanità, noi volevamo cambiare delle cose e ci hanno offerto due poltrone in più, a noi interessano le idee non le poltrone", e infine "ci hanno detto che non gli serviamo".

Ha continuato poi criticando il governo su diversi punti, dalla riapertura delle scuole allo sblocco dei cantieri. Poi si è chiesto se durante la pandemia "esiste ancora la democrazia" e riguardo alla crisi di governo ha detto "se sto fuori sto fuori, se non ci sono i numeri si andrà al Quirinale per fare altro Governo", riporta FanPage. Per quanto riguarda la settimana prossima sulla crisi Renzi ha dichiarato che se Conte otterrà 161 voti vincerà e governerà, anche se si chiede come farà. Se invece non li otterrà si farà nuovo Governo. Renzi infine ha concluso che è certo che non ci saranno elezioni anticipate.