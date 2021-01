Vaccini nelle carceri, appello accolto a metà: vaccino per il personale e non per i detenuti

Nelle carceri italiane al via l'iscrizione volontaria alle liste per ricevere il vaccino, ma solo gli operatori vi potranno accedere e non anche i detenuti.

Nelle carceri il contagio è sotto controllo ma può esplodere in qualsiasi momento come una bomba ad orologeria. Da più parti nelle scorse settimane si è elevato l’appello a creare una corsia di emergenza per le carceri dove la promiscuità tra i detenuti e il personale che ci lavora è elevato.

Il 13 gennaio è giunta nel frattempo una circolare del Dap che chiede alle amministrazioni carcerarie di raccogliere i nominativi di quanti intendono aderire alla campagna vaccinale e di inviare le adesioni al Dap entro il 28 gennaio prossimo.

Le adesioni vanno però richieste al solo personale che lavora nelle case circondariali e non anche ai detenuti. Questo non viene precisato nella circolare, ma in essa si fa riferimento al solo personale che vi lavora e ciò di fatto esclude chi nelle carceri ci vive.

Il sindacato Uilpa degli agenti del penitenziario, aveva invece chiesto che venisse concesso il vaccino a tutti, detenuti compresi, date le condizioni di sovraffollamento, carenze strutturali e deficienze organizzative presenti nelle carceri italiane, faceva presente Uilpa.

I numeri del contagio in carcere

Secondo gli ultimi dati disponibili i detenuti positivi sono 624, mentre gli agenti positivi al Coronavirus sono ben 647.

C’è però un focolaio a Palermo con 39 casi di positivi, questo forse è accaduto perché qui i detenuti hanno continuato ad avere colloqui con i familiari in presenza.

Anche a Rebibbia ci sono 38 casi di positivi, ma qui al focolaio si è aggiunta la protesta poi rientrata dopo poche ore.

Il Garante per i detenuti di Roma, Gabriella Stramaccioni, si è fatta portavoce della situazione nelle carceri ed ha chiesto un intervento delle autorità competenti.