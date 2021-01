Bollettino di oggi: 17.246 contagi, 522 morti e 20.115 guariti

Il numero dei casi totali ha raggiunto quota 2.336.279. Continua a salire il numero complessivo dei vaccinati, che oggi ha toccato 896.498.

Nell'ultimo giorno si è mantenuto sopra 20mila il numero dei guariti, che oggi sono stati 20.115, in leggero calo rispetto ai 20.532 di ieri. In questo modo le guarigioni dal Covid arrivano totalmente ad essere 1.694.051.

Nelle ultime ventiquattro ore sono decedute 522 persone, 15 in più di ieri. Le morti per coronavirus dall'inizio dell'epidemia raggiungono quota 80.848.

Le persone attualmente positive al coronavirus nel Paese sono 561.380, 3.394 in meno di un giorno fa. Di queste 535.713, pari al 95,4% del totale, o sono asintomatiche o accusano sintomi sub-influenzali lievi, pertanto si curano a casa in autoisolamento fiduciario. I ricoverati negli ospedali con sintomi sono 23.110, in calo di 415 rispetto al dato di ieri, mentre i pazienti nelle terapie intensive sono 2.557, 22 in meno di un giorno fa.

Dei 17.246 nuovi contagi rilevati oggi, ne hanno più di 2mila Lombardia e Veneto, rispettivamente 2.587 e 2.076. Tra 2mila e mille seguono Lazio, Sicilia, Puglia, Emilia-Romagna e Campania. Nelle altre regioni i nuovi casi sono stati a tre cifre, tranne che in Valle d'Aosta e Basilicata che ne hanno registrati rispettivamente 16 e 90.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 160.585 tamponi, quasi 15mila in meno di ieri, con il tasso di positività tornato superiore al 10% fino al 10,7%, in aumento di 1,7 punti percentuali rispetto a ieri.