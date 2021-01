Silvio Berlusconi ricoverato per problemi cardiaci in ospedale di Monaco

Secondo quanto riferito, si tratterebbe di un ricovero per effettuare esami di routine al Centro cardiotoracico di Monaco e il cavaliere dovrebbe tornare a casa nel giro di pochi giorni.

Il fondatore e presidente di Forza Italia è stato portato da Valbonne, località vicino Nizza, al Centro cardiotoracico del Principato di Monaco.

Secondo Alberto Zangrillo, il medico di Berlusconi, il ricovero è per "un problema cardiaco aritmologico".

"Lunedì sono andato d'urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento e ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia", ha detto Zangrillo all'Ansa.

Secondo quanto scritto dall'Ansa, si tratterebbe di un ricovero per effettuare esami di routine ed entro pochi giorni il cavaliere farà ritorno a casa.

Da notare che a Valbonne Berlusconi ha trascorso gran parte del periodo in cui l'Italia era in lockdown a seguito dell'emergenza sanitaria per la pandemia di coronavirus.

Berlusconi e Covid

Lo scorso settembre il presidente di Forza Italia era rimasto contagiato dal coronavirus. In poco meno di un mese è guarito dalla malattia, definita da lui stesso come "una delle più sofferte esperienze" della sua vita.

Lo scorso dicembre il cavaliere ha dichiarato di essere disposto a farsi vaccinare non appena sarà il suo turno.