Jovanotti e il segreto della figlia malata di linfoma che ha vinto la malattia

Lorenzo Jovanotti ha parlato della malattia della figlia 22 enne Teresa Cherubini, che da circa 7 mesi combatteva con un linfoma di Hodgkin.

Jovanotti ha ripubblicato su Instagram la lettera che la figlia ha riservato ai suoi fan, per raccontare la sua battaglia con il cancro.

Teresa, fumettista molto nota nel suo ambito, ha raccontato di aver tenuto tutto nascosto perché “facci fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine”, ha scritto.

Jovanotti non ha nascosto la sua emozione e anche la sua gioia per la bella notizia ricevuta dalle ultime analisi e dal parere dei medici che l’hanno tenuta in cura.

“Oggi la mia Teresa ha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi. Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n'è andata, oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca”, ha scritto Jovanotti.

La storia raccontata da Teresa Cherubini

“Tutto è iniziato ad agosto del 2019 con uno prurito alle gambe. Non ci ho dato peso pensando che sarebbe andato via con il tempo, ma non è stato così. I mesi passavano e non faceva che peggiorare. A giugno 2020 si era sparso per tutto il corpo, non riuscivo a dormire più di un paio d'ore a notte, avevo la pelle piagata. Quando mi si è ingrossato un linfonodo sotto il braccio ho capito che era qualcosa di più serio e questo ha portato finalmente ad una diagnosi e ad un piano di cure", ha scritto Teresa Cherubini rendendo nota la sua storia di lotta contro il cancro.

Ma ora Teresa non vede “l’ora di ricominciare a vivere”, prendendosi cura del suo corpo con cui ammette dovrà riprendere fiducia poco a poco.